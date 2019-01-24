Başkan Erdoğan, teknoloji devriminin adını #DijitalTürkiye olarak belirledik Başkan Erdoğan, milli harita uygulaması tanıtımında Almanya'nın Endüstri 4.0 olarak adlandırdığı yeni dönemi, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve 'Dijital Türkiye' olarak tanımladığımızı söyledi