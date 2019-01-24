Başkan Erdoğan, teknoloji devriminin adını #DijitalTürkiye olarak belirledik
Başkan Erdoğan, milli harita uygulaması tanıtımında Almanya'nın Endüstri 4.0 olarak adlandırdığı yeni dönemi, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve 'Dijital Türkiye' olarak tanımladığımızı söyledi
- star.com.tr
Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıktı diyen Başkan Erdoğan, Almanya'nın, Japonya'nın ve ABD'nin farklı isimlerle adlandırdığın teknoloji devriminin adını #DijitalTürkiye olarak adlandırdığımızı söyledi
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