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Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2000 doğumlu olan ve 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Cafer Ceylan'ın annesi Hatice Ceylan ve babası Abdülkadir Ceylan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı eyleme de katılan Hatice Ceylan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
 
Anne Ceylan'ın "Allah razı olsun, devletimizi inşallah başımızdan eksik etmesin, Rabbim polisimize, askerimize yardımcı olsun inşallah, güç, kuvvet versin." ifadeleri üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amin, gerek Süleyman Bey'den gerek bütün polis kardeşlerimizden, asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah." karşılığını verdi.
 
Baba Abdülkadir Ceylan'a da geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Geçmiş olsun, gözünüz aydın, Rabbim inşallah şöyle sabaha kadar delikanlı da yanınızda olur, Allah bir daha bu tür bir imtihanla baş başa bırakmasın." ifadelerini kullandı.
 
Baba Ceylan'ın "Allah razı olsun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, sizleri başımızdan eksik etmesin." sözleri üzerine "Amin inşallah." karşılığını veren Erdoğan, baba Ceylan'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Ceylan'ın, "3 tane Sayın Cumhurbaşkanım, siz 3 diyordunuz 3." ifadesi sonrasında ise Erdoğan, "Allah hayrını versin inşallah." dedi.
 
Abdülkadir Ceylan'ın "Allah sizlerin de çocuklarınızı bağışlasın." ifadeleri üzerine ise Erdoğan, "Amin inşallah, yolunda daim eylesin Rabbim inşallah, mutluluğunuzu da artırsın inşallah." karşılığını verdi.
 
Anne Ceylan'ın, "Allah sizin de çocuklarınızı başınızdan eksik etmesin, güzel bir ömür nasip etsin. Allah size de güç kuvvet versin inşallah. Rabbim bütün çocukları inşallah sizin yardımınızla getirttirir." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Amin, inşallah." dedi.
 
Terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa kaçırılmıştı.

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