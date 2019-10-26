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Başkan Erdoğan: Teröristler temizlenmezse bu işi ele alacağız

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Süre bir hafta. 150 saat. 150 saatin sonunda burası teröristlerden temizlenmese bu işi biz ele alacağız ve temizliği biz yapacağız.' dedi.

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Başkan Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık.

Süre bir hafta. 150 saat. 150 saatin sonunda burası teröristlerden temizlenmese bu işi biz ele alacağız ve temizliği biz yapacağız.

Bizi üzen bazı şeyler var. Koskoca devletlerin başkanları bunların terörist başlarıyla oturuyor masada konuşuyorlar ve bize de bunlardan arabulucu olmalarını istiyorlar. Biz bu teröristlerin başında veya farklı yerde asla bunlarla masaya oturmayız ve bunların arabulucu olmasını kabul etmeyiz.

Uluslararası toplumdan beklentimiz. Sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi, ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelerimize destek verilmesi.

Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız.

Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün.' diyeceğiz. 

Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya.

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

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