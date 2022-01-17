Başkan Erdoğan: TİKA marifetiyle birçok projeyi hayata geçirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
522 konutun bugün tesliminden milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk.
Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camii Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor
Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da, Türkiye ve Arnavutluk'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmadığına inanıyorum.