Başkan Erdoğan: TİKA marifetiyle birçok projeyi hayata geçirdik

17 Ocak 2022 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

522 konutun bugün tesliminden milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk.

Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camii Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor

Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da, Türkiye ve Arnavutluk'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmadığına inanıyorum.