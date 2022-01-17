İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2022 Pazartesi / 14 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4663
  • EURO
    15,3825
  • ALTIN
    787.122
  • BIST100
    2085.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan: TİKA marifetiyle birçok projeyi hayata geçirdik
Güncel

Başkan Erdoğan: TİKA marifetiyle birçok projeyi hayata geçirdik

Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arnavutluk'ta TİKA marifetiyle birçok projeyi hayata geçirdik. Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da, Türkiye ve Arnavutluk'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmadığına inanıyorum.' dedi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:07
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

522 konutun bugün tesliminden milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk.

Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camii Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor

Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da, Türkiye ve Arnavutluk'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmadığına inanıyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.