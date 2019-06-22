Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunu Mahinur Albayrak'ın ilkolkul mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toruna Mahinur'a mezuniyet belgesini takdim ederken, törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılım gösterdi.

Mezuniyet töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm öğrencilerle fotoğraf çekildi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Kızının mezuniyet töreni sonrası resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinur'umuz mezun oldu. Doğduğu gün daha dün gibi. Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin. Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum." ifadelerine yer verdi.