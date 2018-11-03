Başkan Erdoğan: Trump bakanlarına talimat verecek

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından toplantı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Toplantıda gündeme ilişkin soruları cevaplayan Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz Münbiç'ten terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir." şeklinde konuştu.

Trump ile yaptığı telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük. Bu konularla ilgili de 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi." dedi.