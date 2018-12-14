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Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

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Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meseleler, güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, Trump'a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

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