Başkan Erdoğan Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
- AA
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meseleler, güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.
Başkan Erdoğan, Trump'a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.
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