Başkan Erdoğan, TÜGVA Genel Merkez Binası'nın açılışını yapacak

Başkan Erdoğan, TÜGVA Genel Merkez Binası'nın açılışını yapacak
Türkiye’nin dört bir yanında gönüllü gençleriyle, iyilik odaklı işler yapan Türkiye Gençlik Vakfı yeni genel merkez binası açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
340 bini aşkın kayıtlı üyesi, 81 il temsilciliği, 404 ilçe temsilciliği ve 58 Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile Türkiye’nin en büyük gençlik yapılanması TÜGVA’nın yönetim yeri olan yeni genel merkez binasında; çalışma ofislerinin yanı sıra spor kompleksi, toplantı odaları, derslikler ve sinema salonu ile tüm öğrencilerin kullanımına açık TÜGVA Kıraathanesi bulunmaktadır. Tüm gençlere fırsat eşitliği sunulan TÜGVA’da, onların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanımlı ve bilinçli insanların ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır.
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