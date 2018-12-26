Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuşuyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
 
TÜBİTAK ile TÜBA'yı ülkemizin bilimsel araştırma havuzunun gelişmesine katkısından dolayı tebrik ediyorum.
 
30 Haziran 2018 tarihinde kaybettiğimiz Fuat Sezgin Hocamız sadece ülkemizin yetiştirdiği en başarılı ilim insanlarından biri değildi. Ülkenin istikbali için emek veren gerçek bir vatanseverdi. 2016 yılında ahirete uğurladığımız Halil İnalcık hocamızı da rahmetle yad ediyorum.
 
MANEVİ HAZİNELERİNDEN KOPUK YÜRÜYEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR EKSİK KALACAKTIR
 
Manevi hazinelerinden kopuk yürüyen bilimsel çalışmalar eksik kalacaktır. İslam dünyasının kaynakları sömürülmüş, sınırları çıkar hesapları üzerinden yeniden çizilmiştir. İslam coğrafyası o büyük oyunun malzemesi yapıldı. Yeni sistemde Müslümanlara söz söyleme hakkı tanınmamıştır.
 
Birleşmiş Milletler'den adalet diye bir şey beklemeyin. Yok böyle bir şey.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Takvim ve saat sisteminin değişmesi - Tarihte bugün 26 Aralık 1925

Takvim ve saat sisteminin değişmesi - Tarihte bugün 26 Aralık 1925

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

27 Aralık okulların tatil edildiği iller son dakika MEB Valilik açıklaması

27 Aralık okulların tatil edildiği iller son dakika MEB Valilik açıklaması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA