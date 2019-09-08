Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan Tüfenkci'nin oğlunun nikah şahidi oldu
Başkan Erdoğan, AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci'nin oğlunun düğününe katıldı.
- AA
Başkan Erdoğan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin oğlu Melih ile Seray Kayan'ın düğününe katıldı.
Malatya Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğünde, genç çiftin nikahlarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı.
Çiftin nikah şahitliğini Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptı.
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