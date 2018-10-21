Başkan Erdoğan: Çocukların ve kadınların güvende olmadığı dünyada hiç kimse güvende değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen TÜGVA Genel Merkezi'nin açılış töreninde konuştu

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yeni bir dönemin arefesindeyiz"

* Millet olarak yeni bir dönemin arifesinde bulunuyoruz. Bu dönemin adı yeniden diriliş yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem Büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir. Bu asla yayılmacı bir ideal dönem değildir.

* Demokrasiden başka talebi olmayan Suriyellilerin varil bombaları altında can vermediği düzen için çalışıyoruz. Ana muhalefetin başındaki Suriyelileri göndereceğiz diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? Biz mazlumlarla mağdurlarla yürümeye deva edeceğiz. Bir Müslüman olarak bu mücadelenin boynumuzun borcu . Çocukların ve kadınların güvende olmadığı dünyada hiç kimse güvende değildir.

* Gençlerin terörle ve uyuşturucu bataklığında can verdiği bir dünyada kimse geleceğine güvenle bakamaz.

TÜGVA Genel merkez binası sizlerin çalışmalarıyla anlamını bulacaktır. Bu bina eşyalarla değil farklı yaş gruplarındaki gençlerin heyecanı ve samimiyetiyle olduğu zaman gerçek fonksiyonunu icra edecektir. Diğer binalardan ayırıcı farkı her gün dolup taşan gençler olmalıdır.

Kuruluşundan bu yana 4 yılı gibi kısa sürede kat ettiği mesafeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum. 81 ilde 404 ilçede örgütlenmesini tamamladı. 4,5 milyonu aşkın gencimize ulaşmayı başardı. TÜGVA gençlerimize aynı zamanda yaşları eğitim seviyeleri birbirinden farklı 10 binlerce genç için ikinci bir okul.

İnşallah eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkemizin dünyanın değişik bölgelerinde vakfımızın misyonun ileriye taşıyacağına inanıyorum. Gençlik geleceğimizdir. Çok daha güçlü Türkiye’nin garantisidir. Gençliğine değer vermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz.

16 yıl evvel burs kredi olarak aylık sadece 45 lira alan lisan öğrencimize Ocak ayından itibaren 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisansa bin, doktora öğrencisine 1500 lira veriyoruz. Ticaretten bilişime yurt dışı eğitimden mesleki eğitime kadar destek veriyoruz. Gençlerimiz de hayalleri arasında engelleri arasındaki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz.

28 Şubat döneminin utanç sahnelerine son verdik. Darbe dönemlerinin baskıcı, faşist anlayışını rafa kaldırdık. Utanç sahnelerine son verdik. Vesayetçi zihniyetin esiri olmaktan kurtardık. Kılık kıyafetten horlanmadığı bir özgürlük atmosferini hakim kıldık. Bu süreçte sadece kendimize değil, bizimle aynı dünya görüşünü paylaşsın, paylaşmasın herkese hizmet etme gayreti güttük. Bize yapılanları başkasına yapmadık. Son 16 yılda hareket alanı daralanlar sadece terör örgütleri ve yandaşları olmuştur. Son 16 yılda kaybedenler hiçbir riske girmeden para kazanmaya çalışan asalaklar olmuştur. Bir avuç seçkin olmuştur. Bunlar dışında hiçbir vatandaşın, etnik veya dini grubun özgürlük alanı daralmamış ve hayatına müdahale edilmemiştir."