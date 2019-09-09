Başkan Erdoğan 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya davet etti
Başkan Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Ankara'ya davet etti
- AA
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.
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