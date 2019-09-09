CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.