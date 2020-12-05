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Güncel

Başkan Erdoğan, Turgut Kıran'ın cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Türk Denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran'ın cenaze törenine katıldı.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran’ın cenaze törenine katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camii’nde, saat 12.00’de gerçekleşen törene Kıran’ın oğulları Tamer Kıran, Murat Kıran, Gökhan Kıran, Tahir Kıran ve Barbaros Kıran taziyeleri kabul etti.

Törene Erdoğan'ın yanısıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.Törenin ardından Kıran'ın cenazesi defnedilmek üzere Eyup Sultan Mezarlığı’na götürüldü.

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