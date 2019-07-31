Başkan Erdoğan'dan kurban bağışı

Başkan Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.
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