Başkan Erdoğan: Bu ambargoların bizi hedeflerimizden alıkoymasını engellemeliyiz
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda 'Bu ambargoların bizi hedeflerimizden alıkoymasını engellemeliyiz' dedi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini söyledi.
Erdoğan, "Amerika'nın İran'a yaptırım kararının, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz." dedi.
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