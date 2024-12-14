Başkan Erdoğan: Türkiye kargaşanın ortasında istikrar adası olarak takdir topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Rabbim Erzurumlu Taha evladımızla birlikte tüm şehitlerimizin ruhlarını şâd mekanlarını cennet eylesin.

* Bizim kongrelerimiz gördüğünüz gibi düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir.

* 31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

* Bugüne kadar size mahcup olmadık, Erzurum halkına olan teşekkür borcumuzu hep daha çok çalışarak, daha fazla hizmet ederek ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz.

* Erzurum bizim milli değerimizdir. Nene Hatun bizim milli değerimizdir, Erzurum'daki her sanat eseri, kültür eseri bizim milli değerimizdir.

* Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez. Gayretlerimiz neticesinde Erzurum, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi.

* Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla ve elbette dadaşıyla bu güzel şehir inşallah bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak.

* Küresel sistem son 70-80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor.

* Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 70-80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya.

* Dik duracağız ama eğilmeyeceğiz. Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliği ile öne çıkıyor. Yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.

* Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı konjektüreldir yani gelip geçicidir. Türkiye Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir.

* Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor.

* Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.

* Bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh ve güzel günler bekliyor. Üstad Necip Fazıl ne diyordu, 'Vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti azı kaldı.' Milletçe biraz daha sabredersek inşallah her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.

* Geçtiğimiz günlerde komşumuz Suriye'de kelimenin tam anlamıyla bir halk devrimi gerçekleşti. 61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı.

* Suriyeli mazlumlar, 'Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun' diyor ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyor.

* Aziz milletimizin teveccühü ile son 22 yıldır da bir nevi 'Kurtlar Softası' olan uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne, devletimizin itibarına, kuvvet ve kudretine hiçbir yerde halel getirmedik.

* Bundan 13 yıl önce ülkelerindeki çatışma ve terörden kaçan Suriyeli muhacirlere bu hassasiyetle gönlümüzün ve ülkemizin kapılarını açtık. Batılı ülkelerin sırtını döndüğü ve ölüme terk ettiği bu mazlumlara sadece insanlık, kardeşlik, Müslümanlık adına sahip çıktık.

* Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü hapishane denilen ölüm kamplarında şimdi tek tek ortaya çıkıyor.

* Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı hamdolsun bugün daha iyi görüyoruz.

* (Muhalefet) Öyle bir ruh hali içindeler ki, milletin kazanmasına tahammülleri yok. Paçalarından cehalet akıyor, sınırlarımızın ötesinde olan umurlarında bile değil. Milletle aynı yöne bakmak, aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar.

* Halep'in, Humus'un, Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.

* (Muhalefet) AK Parti kaybetsin, AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın, gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler.

* Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyor, adımlarımızı yine buna göre atıyoruz.

* Muhalefet boş işlerle uğraşırken biz son 22 yılda Erzurum'a güncellenmiş değerle toplam 411 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

* TOKİ vasıtası ile 15 bin 219 konut uygulamasını hayata geçirdik. Bunlardan 12 bin 96 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 123 konutun inşasına devam ediyoruz.

* Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren projemizin etüt proje çalışmaları devam ediyor. Alvar Barajı ile çeşitli gölet ve sulama tesislerinden oluşan toplam 15 yatırımımıza dair çalışmalarımız sürüyor.