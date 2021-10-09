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Başkan Erdoğan: Türkiye'nin 81 ilinin kendine has gastronomi zenginliği var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni”nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Türkiye'nin 81 ilinin kendine has gastronomi zenginliği var' dedi.

9 Ekim 2021 Cumartesi 16:09 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 16:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni"nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Adana milli mücadele işgale karşı gösterdiği mücadele ile başlattığımız demokrasi atılımda da önde yer almıştır

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin, yemek yapma ve tadım üstadının katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz

Türkiye'nin 81 ilinin kendine has gastronomi zenginliği var

Mezhebine, kökenine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz

2024 yılında hizmete girecek Polipropilen Tesisi ile ülkemiz önemli bir ithalat yükünden kurtulacak

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