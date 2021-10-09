Başkan Erdoğan: Türkiye'nin 81 ilinin kendine has gastronomi zenginliği var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni"nde konuştu.
Adana milli mücadele işgale karşı gösterdiği mücadele ile başlattığımız demokrasi atılımda da önde yer almıştır
Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin, yemek yapma ve tadım üstadının katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz
Türkiye'nin 81 ilinin kendine has gastronomi zenginliği var
Mezhebine, kökenine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz
2024 yılında hizmete girecek Polipropilen Tesisi ile ülkemiz önemli bir ithalat yükünden kurtulacak