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Başkan Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.

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Başkan Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İş birliğimizi daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Bir yerde niyet, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında 2010 yılında imzaladığımız ticaret anlaşmasını geçtiğimiz yıl revize ettik. Serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı 2010'dan beri ikili ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili ilişkilerin ilerletilmesi için güçlü bir irade olduğunu biliyorum. Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımızla Sırbistan'da yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımları büyük bir sıçrama yaparak 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştı. Nereden nereye. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını, 1 fabrikamızın da temel atımını gerçekleştireceğiz. 

Müteahhitlerimiz dünyanın farklı yerlerinde büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladılar. Bu ciddi tecrübeyi Sırbistan'a da aktarmak alt yapı ve üst yapı projelerinde de yer almak istiyorlar. Bu projelerin 15 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirilmesi bizim için önemli bir referanstır. Yarınki temel atma töreni ile Belgrad-Saraybosna Otoyolu projesinin ilk etabına başlıyoruz. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yolların da ıslahı için çalışmalara başladık. 

 

Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini geliştirebileceği en önemli alanlardan biri de belki de en önemlisi turizmdir. Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısı yüzde 53 artış göstererek rekor kırdı. Türkiye'den de 97 binin üzerinde turist Sırbistan'ı ziyaret etti. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Burada bulunan her iki ülkenin iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin Sırbistan'la ilişkilerimizi ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim.
 
Toplantımızın her iki ülke için yeni yatırımlar kapı aralamasını diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

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