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Başkan Erdoğan, uçağın Ercan Havalimanı'na inişini kokpitten izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni terminal ve pisti açılan Ercan Havalimanı'na inişi, 'TC-TRK' uçağının kokpitinden izledi.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, uçağın Ercan Havalimanı'na inişini kokpitten izledi
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Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu sabah KKTC'ye hareket eden Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TRK", yenilenen Ercan Havalimanı'na ilk inişi yaptı. Bbaşkan Erdoğan da iniş anında kokpitte pilotlara eşlik etti. Erdoğan, iniş sırasında pilotlardan pist uzunluğuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Ercan Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Erdoğan'ın uçağın inişini kokpitten izlediği görüntüler, Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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