Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
- AA
Erdoğan ve Poroşenko'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.
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