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Başkan Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılanıyor

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılanıyor.

03.02.2020  13:00 - Güncelleme: 03.02.2020  13:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılanıyor.

- UKRAYNA PROGRAMI

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de yapılacak Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Ziyaret dolayısıyla Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.

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