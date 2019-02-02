Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı Tarabya Köşkü'ne gelişlerinde karşıladı. Erdoğan ve 2. Abdullah'ın bir araya geldiği yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yer aldı.