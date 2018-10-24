Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü
Erdoğan'ın Ürdün Kralı Abdullah'la görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.
- AA
Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesi hususunda mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.
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