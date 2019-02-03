Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geliyor
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü’nde kahvaltıda bir araya geliyor.
- İHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü’nde kahvaltıda bir araya geliyor.
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