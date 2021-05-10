Başkan Erdoğan'ın Mescid-i Aksa diplomasisi

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:10 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ayrı ayrı görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki görüşmede de, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için birlikte çalışmak gerektiğini belirtti.