İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2021 Pazartesi / 28 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,279
  • EURO
    10,0588
  • ALTIN
    488.714
  • BIST100
    1460.9
Güncel

Başkan Erdoğan'ın Mescid-i Aksa diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri es-Sabah ile telefonda görüştü. Her iki görüşmede de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:10 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:27
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ayrı ayrı görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki görüşmede de, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için birlikte çalışmak gerektiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.