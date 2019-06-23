Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.
- DHA
Başkan Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrıldı.
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