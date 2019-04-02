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Başkan Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.

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