Başkan Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.