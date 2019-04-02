Başkan Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik telgrafı gönderdi.
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