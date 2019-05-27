26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0682
  • 6,7956
  • 250.658
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Zeytinburnu sahiline gelen Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olarak onlarla orucunu açtı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı. 
 
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi. 
 
Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı. Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi. 
 
 Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. 

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kurz'un görevine son verildi

Kurz'un görevine son verildi

Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

Her yerden para çıktı

Her yerden para çıktı

TEM'de feci kaza

TEM'de feci kaza

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Halası çağırdı, eniştesi öldürdü

Halası çağırdı, eniştesi öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA