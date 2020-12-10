Başkan Erdoğan ve Aliyev'den 'tarihi kare'

10 Aralık 2020 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 15:56

Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı toprakları için zafer kutlamaları gerçekleştiriyor.

Azerbaycan’ın haklı davasının başından beri en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalarda da kardeş ülkeyi yalnız bırakmadı.

Kutlamalara katılan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Aliyev ile birlikte Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

İki liderin şükür namazı kıldığı o tarihi anları ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ‘Zaferin huzuru...’ notuyla paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.