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Başkan Erdoğan Malazgirt kutlamalarında konuşuyor

Başkan Erdoğan, “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenleri’nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan, “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenleri’nde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satrı başları:

Osmanlı'yı hasta adam ilan edip milletimizi yeniden orta asya'ya sürmeyi planlayanların hevesini İstiklal Harbimizle kursaklarında bıraktık.

Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih gönüllerin fethidir.

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz.

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

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