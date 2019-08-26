Başkan Erdoğan Malazgirt kutlamalarında konuşuyor
Başkan Erdoğan, “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenleri’nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan, “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenleri’nde konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satrı başları:
Osmanlı'yı hasta adam ilan edip milletimizi yeniden orta asya'ya sürmeyi planlayanların hevesini İstiklal Harbimizle kursaklarında bıraktık.
Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih gönüllerin fethidir.
Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.