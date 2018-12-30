Başkan Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan gelişmeler, Avrupa’ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.