Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5523
  • 6,2116
  • 260.913
  • 98673.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı telefonda görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak Keşmir bölgesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan Başbakanı İmran Han ve Başkan Erdoğan'ı telefonlara arayarak Keşmir bölgesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Hindistan ve Pakistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesi hakkında yapılan görüşmede, Hindistan'ın faaliyetlerinin endişe verici olduğu belirtildi.

Görüşme hakkında açıklama yapan Pakistan Başbakanlık Ofisi, "

Pakistan Başbakanı Imran Han, Hindistan işgali altındaki Keşmir bölgesindeki son gelişmelerle ilgili olarak dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler kapsamında Başkan Erdoğan'ı aradı.
 
Başbakan İmran Han, Hindistan'ın, işgal altındaki Keşmir'in özel statüsüyle ilgili gerçekleştirdiği yasa dışı aktivitelerin, bölgenin barış ve güvenliği noktasında ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çözümlerine işaret eden Başbakan İmran Han, Keşmir'in özerklik hakkıyla ilgili sorunlara ilişkin olarak Pakistan'ın diplomatik, ahlakî ve siyasî adımlarını sürdüreceğini yineledi.
 
Başkan Erdoğan ise Keşmir bölgesindeki son gelişmelerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek Türkiye'nin bu çerçevede kararlı desteğini sürdüreceğini teyit etti." ifadelerine yer verdi.

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

Bakan Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu

Bakan Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu

ABD'yle 'Güvenli Bölge' görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

ABD'yle 'Güvenli Bölge' görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

Uçan otomobil deneme uçuşu yaptı, sadece 1 dakika sürdü

Uçan otomobil deneme uçuşu yaptı, sadece 1 dakika sürdü

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

WhatsApp'ın adı değişiyor

WhatsApp'ın adı değişiyor

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA