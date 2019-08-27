Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda ikili görüşmesi başladı.

İkili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Rusya Federasyonu'nun savunma sanayine yönelik üretimlerini görme imkanı bulduk. İkili ve heyetler arası görüşmelerde bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulacağız " dedi.

Putin ise "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.