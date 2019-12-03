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Son dakika... Başkan Erdoğan veto etmişti! ''Termik santral maddesi tekliften çıkartılacak''

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, 'Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak' dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.

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