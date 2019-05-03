Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılan yabancı konukları onuruna yemek verdi Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna akşam yemeği verdi.