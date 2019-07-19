Başkan Erdoğan'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.