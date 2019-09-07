Başkan Erdoğan Yassıada'daki çalışmaları inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da yürütülen çalışmaları havadan inceledi
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e gelirken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya yönelik incelemelerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk." ifadeleri yer aldı.
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