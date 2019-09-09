Başkan Erdoğan yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor
Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor.
Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...
Bugün yeni eğitim-öğretim yılımızla beraber ülkemizin 81 vilayetinde 716 okulumuzun da resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.
Erdoğan, "Eğitimin tüm kademelerinde toplam 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz.
İstanbul Havalimanımızın yolcu sayısı 30 milyonu aştı.
Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 114 milyar liraya yükseldi
Önceki dönemlern baskıcı zihniyetinin izlerini silmek için çok uğraştık. Katsayı sistemine son verdik.
İlkokula başlama yaşını 69 aya düşürdük. Ders müfredatlarını özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenledik. Son 17 yılda 632 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik." dedi.
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