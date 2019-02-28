Başkan Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Senegalli mevkidaşı Sall'i kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macky Sall'i telefonla arayarak tebrik etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i telefonla aradı.
Erdoğan, Senegalli mevkidaşını yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
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