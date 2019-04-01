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Başkan Erdoğan: Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı

AK Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı.' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık." diye konuştu.

"Ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sı AK Parti tarafından yönetilecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Sonuçlar) Ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur." ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, "Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıklayacak"

Erdoğan, "Şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir, Türkiye'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa, bu itirazlarımızı yapacağız, nerede olursa olsun. Netice alırız veya almayız, önemli değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır." dedi. 

Başkan Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini çözmek

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