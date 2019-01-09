Başkan Erdoğan Yerel Yönetimler Sempozyumunda konuşuyor
Başkan Erdoğan, '1989-2002 arası 14 yılın enflasyon ortalaması 70,3, son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumunda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
1989-2002 arası 14 yılın enflasyon ortalaması 70,3, son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız.
İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben CHP zihniyetinden İstanbul'u teslim almıştım, İstanbullular bilir, çöp dağları olan bir İstanbul
İzban'daki grevi erteledik, vatandaşımızı sokaklarda sersefil yapma hakkımız var mı?
Seçim kamyamızda asla naylon poşet kullanmayacağız. File ve bez torba kullanacazığ
Ayrıntılar geliyor...
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