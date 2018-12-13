Başkan Erdoğan: Yerli orta menzilli seyir füzesi projesine başlıyoruz

Yerli orta menzilli seyir füzesi projesine başlanacağı ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı

AKINCI İNSANSIZ HAVA ARACI PROJESİNİN SÖZLEŞMESİNİ İMZALIYORUZ

* Bakanlıklarımızın yanında Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımız da yaptıklarıyla yanımızda. Altay Tankının motor sisteminin geliştirilmesi projesine başlandı. Yerli insansız hava aracı sayısı 52'den 58'e çıkarıldı. Atak projesinin sözleşmesini imzalıyoruz. MİLGEM fırkateyn sözleşmesini imzalıyoruz. F35 projesi için inşaat faaliyetlerini tamamlıyoruz. 2 helikopteri daha kullanıcılarına teslim ediyoruz. Akıncı insansız hava aracı projesinin sözleşmesini imzalıyoruz. Ortak menzilli seyir füzesinin çalışmalarına başlıyoruz.