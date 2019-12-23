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Güncel

Başkan Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde, cuma günü törenle tanıtılacak. Erdoğan'ın, otomobili kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçeceği öğrenildi.

23.12.2019  11:53 - Güncelleme: 23.12.2019  11:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.
 
TANITIM CUMA GÜNÜ
 
Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımının ardından aracı kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçmesi bekleniyor.
 

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