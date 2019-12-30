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Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Başkan Erdoğan, AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

AA30.12.2019  23:55 - Güncelleme: 30.12.2019  23:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.


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