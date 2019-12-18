Başkan Erdoğan yineledi: Gerekirse ikisini birden kapatırız

star.com.tr 18.12.2019 13:37 - Güncelleme: 18.12.2019 15:29

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği basın toplantısında, program ve temaslar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı ''Gerekirse İncirlik kapatılsın'' açıklaması hatılatılarak, Kürecik ve İncirlik’le ilgili itidal tavsiyesi soruldu.

Erdoğan soruyu, ''Burada neyin itidalinden bahsediyorsun? Bir tarafta yaptırımları gündeme getirenler var. Bu adımı atmazsanız, “Bak, yaptırımdan bahsediyorlar. Neyi bekliyorsunuz?” diye söylemeye başlayacaklar.'' şeklinde yanıtladı.

''GEREKİRSE İKİSİ BİRDEN''

Ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse İncirlik kapatılsın.'' açıklamalarını hatırlamasının isabetli olacağını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendince iktidarı ters köşe yapmaya çalıştığını söyledi.

İktidarın her adımı dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü belirten Erdoğan, üslerin kapatılması ile ilgili, ''Gerek İncirlik Üssü, gerek Kürecik Üssü, gerekirse ikisi birden.'' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun itidal tavsiyesine tepki gösteren Erdoğan, ''Eğer bu ülkenin değerlerine saygı duyuyorsanız, “Bu ülkenin geleceği için biz de bir şey katalım” diyorsanız, o zaman atılan bu adımlarda bize itidali nerede tavsiye edeceğinizi iyi düşünün.'' dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na kalsa terörle mücadele konusunda idital tavsiye edeceğini belirterek, ''Biz nerede itidalli davranacağımızı, nerede kararlı adımlar atacağımızı gayet iyi biliyoruz.'' ifadesini kullandı.

ABD PANİKLEDİ, TÜM DÜNYA GÜNLERDİR KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatosunun 1915 kararı ve yaptırım tehditlerine cevap olarak, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan'ın açıklaması uluslararası yayın kuruluşları tarafından okuyucu ve abonelere 'Acil' koduyla servis edilmişti. Dünya basını Erdoğan'ın açıklamasını farklı yorumlarda gündemde tutmaya devam ediyor.

ABD'de şaşkınlığa neden olan çıkış sonrası, Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatma konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlamak için mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Rus uzmanlar ise NATO müttefiki Türkiye'nin ABD'ye vereceği böyle bir cevabın ABD'nin bölgedeki gücünü zayıflatacağı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.