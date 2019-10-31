Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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