30.01.2020 21:00 - Güncelleme: 30.01.2020 21:04

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz." dedi.

Erdoğan, yürüttükleri siyasetle, yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozduklarını söyledi.

Erdoğan, "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor." diye konuştu.