Başkan Erdoğan: Zamanında Bush'tan İHA istedim, şaşırdı, '48 saatliğine verelim' dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TV 360 ve 24 TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan savunma sanayyinde gelinen ivmeyi anlattı Erdoğan "PKK ile mücadelede kazanılan bir deneyim var. Biz geldiğimizde savunma sanayi ürünlerin yüzde 80'i ithaldi. Şu an yerli ürünlerin oranı yüzde 65-70 seviyelerinde. Biz İHA bulamıyorduk. Bush'tan İHA istediğimizde şaşırmış ve 48 saatliğine vermişti" dedi.

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Savunma sanayisinin biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerliydi. Şu anda bizim yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70'i buldu. Bu bizi teknoloji olarak da güçlü bir konuma taşıdı. Biz buralardan aldığımız güçle mesela biz İHA bulamıyorduk. Zamanında Bush'tan İHA istedim, şaşırdı, "48 saatliğine verelim" dedi. Bizim her an İHA'larımızı kaldırmaya ihtiyacımız vardı. Şimdi biz kendi SİHA'mızı yaptık, istediğimiz zaman kaldırabiliyoruz. Şimdi daha büyüğü yapılıyor bir kaç ay içinde inşallah o devreye girecek.

"ABD silahlarını teröristlere vermesin"

Güvenli bölge konusuna ilişkin ise konuşan Başkan Erdoğan şunları kaydetti;

"Türkiye'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz. Çünkü her an buradan bize saldırı olur. Biz ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz. Şu anda henüz bu adımlar atılmış değil. Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin"

Güvenli bölge konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç içerisinde Trump kararlı bir duruş sergiledi. Tabii bu noktada Amerikan'ın bir müesses nizamı var, buna bir derin devlet de diyebiliriz, bunların engellemeleri söz konusu."