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Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! Ukrayna: Türkiye'ye desteği için minnettarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Zelenskiy, Erdoğan ile görüşmesinin ardından, “Erdoğan'a desteği için minnettarım” dedi.

4 Mart 2022 Cuma 20:00 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 20:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'ncu gününde de diplomatik görüşmeler devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün de Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Göstermiş olduğu tutarlı destek için minnettarım. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırılar ve nükleer terörizm hakkında kendisine bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz" açıklamasını yaptı.

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