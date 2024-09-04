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  • Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba hakkında yeni gelişme
Güncel

Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba hakkında yeni gelişme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatarak hakkında kamu davası açtı.

DHA4 Eylül 2024 Çarşamba 19:50 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba hakkında yeni gelişme
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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu (33) hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu, TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verdi. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

  • Dilruba Kayserilioğlu
  • Cumhurbaşkanına Hakaret
  • Hapis Cezası

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